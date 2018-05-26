В Бразилии дальнобойщики продолжают блокировать дороги

Бразильские дальнобойщики продолжают блокировать не менее 596 участков дорог по всей стране. Об этом говорится в заявлении федеральной дорожной полиции республики.

При этом в правоохранительных органах отметили, что дорожное движение лишь частично затруднено, но не прервано, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что забастовка дальнобойщиков началась 21 мая после того, как государственная нефтегазовая компания Petrobras объявила о новом повышении тарифов на дизельное топливо. В акциях по всей стране приняли участие более 1 млн человек. Бастующие заблокировали около 1 тыс. участков дорог. Протесты привели к дефициту бензина и некоторых продуктов питания.

Президент Бразилии Мишел Темер принял решение направить силы правопорядка для разгона протестующих. По его словам, большинство бастующих приняли условия соглашения, достигнутого между профсоюзами и правительством.