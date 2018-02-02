Президент Бразилии не доказал свое существование и лишился пенсии

Президент Бразилии Мишел Темер не получил пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года. 77-летний политик вовремя не предоставил госорганам доказательств, что он жив.

По законам страны, пенсионер ежегодно в месяц своего рождения должен обновлять свою регистрацию в органах социальной поддержки. Это процедура официально называется «доказательство жизни».

Темер, родившийся в сентябре, просто не успел направить документы в «силу загруженности по работе». Сейчас эта ошибка исправлена и глава государства должен получить причитающееся «задним числом», сообщает ТАСС со ссылкой на бразильские СМИ.

Политик официально является пенсионером с 1999 года. Последняя должность, с которой он ушел на заслуженный отдых — прокурор штата Сан-Паулу. По закону Темеру полагается более $14 тыс. ежемесячно в качестве пенсии.

Однако, поскольку политик является работающим пенсионером (за исполнение обязанностей президента он получает зарплату), то размер выплат снижен вдвое — до $7 тыс. в месяц.

Как писал iz.ru, в январе Мишел Темер получил от полиции список из 50 вопросов, подготовленных высшим федеральным судом.Он должен ответить на них в рамках очередного дела о коррупции.