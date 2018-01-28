Врач из Бразилии облегчает боль рожениц зажигательными танцами

Бразильский акушер-гинеколог Фернандо Гуедес да Кунья из города Кариасика прославился благодаря выложенным в сети зажигательным танцам со своими беременными пациентками. Врач утверждает, что такая физическая активность помогает облегчить боль во время родов, сообщает издание Metro.

Публикация от Dr. Fernando Guedes da Cunha (@drfernandoguedescunha) Дек 15, 2017 at 7:53 PST

Сам доктор также с удовольствием танцует вместе с роженицами.

Публикация от Dr. Fernando Guedes da Cunha (@drfernandoguedescunha) Окт 9, 2017 at 6:51 PDT

Его коллеги поддерживают такой метод. По их словам, такие танцы не только помогают пройти родам более безболезненно, но и отвлекают женщин от пугающих мыслей.

В 2017 году мировой суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам ограничения свободы медиков клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени Павлова, которые делали кесарево сечение и забыли метровую простыню в животе у роженицы.