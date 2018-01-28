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Врач из Бразилии облегчает боль рожениц зажигательными танцами

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Фото: TASS/PA Images/Andrew Matthews
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Бразильский акушер-гинеколог Фернандо Гуедес да Кунья из города Кариасика прославился благодаря выложенным в сети зажигательным танцам со своими беременными пациентками. Врач утверждает, что такая физическая активность помогает облегчить боль во время родов, сообщает издание Metro.

 

Сам доктор также с удовольствием танцует вместе с роженицами.

Его коллеги поддерживают такой метод. По их словам, такие танцы не только помогают пройти родам более безболезненно, но и отвлекают женщин от пугающих мыслей. 

В 2017 году мировой суд в Санкт-Петербурге приговорил к двум годам ограничения свободы медиков клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ имени Павлова, которые делали кесарево сечение и забыли метровую простыню в животе у роженицы.

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