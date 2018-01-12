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В Омске 20-летняя роженица выпала из окна роддома

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Фото: ТАСС/Алексей Смышляев/Интерпресс
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Следственный комитет (СК) по Омску начал проверку после падения из окна второго этажа родильного дома 20-летней роженицы. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел 11 января в городском роддоме № 2.

«Около 16:00 (13:00 мск) 11 января 2018 года из окна второго этажа родильного дома № 2 в Омске выпала 20-летняя роженица. Следственными органами СК России по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении следователей.

Отмечается, что женщина не получила серьезных трав, ее жизни ничего не угрожает. По данным СМИ, женщина выпала из окна, будучи еще беременной, и не пострадала, так как упала в сугроб.

«В настоящее время новорожденный здоров, жизни ребенка и матери, получившей незначительную травму, ничего не угрожает. На месте происшествия работают следователи», ­­­­­­–– добавили в СК.

Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

9 января портал iz.ru сообщал, что 14-летняя школьница выпала из окна пятого этажа в Челябинске. Лежащего на земле ребенка заметили прохожие. При падении девочка получила серьезные травмы.

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