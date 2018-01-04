Рабочая группа по борьбе с ложными новостями появится в Бразилии

Рабочая группа по борьбе с ложными новостями будет создана в Бразилии в преддверии всеобщих выборов в стране. Инициаторы идеи намерены бороться с ложной информацией, распространяемой в социальных сетях и мобильных мессенджерах, сообщает газета Folha de S.Paulo.

По данным издания, в состав рабочей группы включат следователей и экспертов Федеральной полиции, сотрудников генпрокуратуры и представителей Высшего избирательного суда Бразилии. Инициаторы проекта намерены совместными усилиями разработать законопроект, устанавливающий ответственность за распространение ложных новостей. В случае одобрения документа Национальным конгрессом (парламентом) Бразилии, закон вступит в силу перед официальным стартом избирательной кампании.

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. В случае необходимости определения победителей выборов второй тур пройдет 28 октября.