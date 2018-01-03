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Макрон считает необходимым принять закон о борьбе с ложными новостями

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости принятия в стране закона о противодействии ложным новостям в интернете. С данной инициативой французский лидер выступил в среду в Елисейском дворце перед представителями Ассоциации президентской прессы, сообщает ТАСС.

«Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей», — сказал Макрон. По его словам, соответствующая мера «особо необходима в предвыборный период».

Президент добавил, что французское правительство планирует представить законопроект о государственных аудиовизуальных средствах до конца 2018 года. Для этого в конце первого квартала 2018 года будут сформированы цифровые данные предложения, на основе которых будет разработан сценарий преобразования СМИ. По словам Макрона, данные предложения «будут вынесены на широкое обсуждение профессионалов отрасли».

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