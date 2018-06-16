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Испания и Португалия сыграли вничью — 3:3

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Во второй день ЧМ-2018 в Сочи сыграли сборные Испании и Португалии. Матч завершился вничью со счетом 3:3

Счет был открыт уже на 2-й минуте матча. Больше всех отличился нападающий португальцев Криштиану Роналду. Именно он забил все три мяча в ворота соперника. Теперь на счету одного из популярнейших футболистов 84 гола, забитых за сборную.

По этому показателю португалец разделил первое место в Европе с Ференцем Пушкаше, выступавшим за сборные Венгрии и Испании.

Свой рекорд побил и сочинский стадион «Фишт», на котором прошла испано-португальская битва. По официальным данным, именно эта встреча собрала максимум зрителей — 43 866 человек. 

 

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