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Дубль Кейна принес Англии победу над Тунисом на ЧМ-2018

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Сборная Англии обыграла команду Туниса в матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы G в Волгограде завершилась со счетом 2:1.

В составе Англии дважды забил нападающий лондонского «Тоттенхэма» Харри Кейн, у Туниса с пенальти отличился Фертани Сасси.

23 июня Тунис в Москве встретится с Бельгией, а Англия 24 июня в Нижнем Новгороде сыграет с командой Панамы. Ранее Бельгия разгромила Панаму со счетом 3:0.

Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал победу сборной России над командой Египта. Встреча состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. 

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