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Сборная Бельгии разгромила команду Панамы в матче ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
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Сборная Бельгии со счетом 3:0 разгромила соперников из Панамы в мачте чемпионата мира по футболу. Встреча команд группы G прошла в Сочи на стадионе «Фишт». У победителей отличился Дрис Мертенс и Ромелу Лукаку, оформивший дубль. Последний признан лучшим игроком матча.

На текущий момент бельгийцы возглавляют свою группу, но, возможно, до тех пор, пока в Волгограде не сыграют Англия и Тунис. Матч начнется в 21.00 по мск 18 июня. Встреча Бельгия–Тунис пройдет на стадионе «Спартак» в Москве 23 июня пройдет, передает ТАСС.

18 июня матч группы F между сборными Южной Кореи и Швеции завершилась со счетом 1:0 в пользу последних.

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