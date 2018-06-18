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Калинича исключили из состава сборной Хорватии на ЧМ-2018

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Нападающего сборной Хорватии по футболу и итальянского «Милана» Николу Калинича исключили из состава сборной, сообщает ТАСС.

Поводом послужил отказ игрока выходить на замену в матче сборной против Нигерии, в котором хорваты победили со счетом 2:0. Встреча прошла в Калининграде.

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич собирался выпустить Калинича на замену за пять минут до конца встречи. Но игрок отказался выходить на поле.

Ранее сообщалось, что 18 июня нападающий не присутствовал на тренировке национальной команды. Калинич выступает за сборную Хорватии с 2008 года.

Хорватские футболисты выступают в группе D вместе со сборными Аргентины, Исландии и Нигерии. Следующий матч они проведут против аргентинцев 21 июня в Нижнем Новгороде.

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