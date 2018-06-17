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Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Нигерия на ЧМ-2018

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Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком матча между Хорватией и Нигерией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.

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Игра прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

Первый гол на счету Огенекаро Этеба, Модрич стал автором второго мяча в ворота нигерийцев, реализовав на 71-й минуте пенальти.

Это позволило Модричу стать автором 2400-го гола в истории чемпионатов мира.

Следующую игру команды Хорватии проведет против сборной Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде.

Нигерия 22 июня встретится с Исландией в Волгограде.

В субботу сообщалось, что сборная Аргентины сыграла вничью с исландцами.

ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

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