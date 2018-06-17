Модрич признан лучшим игроком матча Хорватия — Нигерия на ЧМ-2018
Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком матча между Хорватией и Нигерией в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу-2018.
Игра прошла в Калининграде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.
Первый гол на счету Огенекаро Этеба, Модрич стал автором второго мяча в ворота нигерийцев, реализовав на 71-й минуте пенальти.
Это позволило Модричу стать автором 2400-го гола в истории чемпионатов мира.
Следующую игру команды Хорватии проведет против сборной Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде.
Нигерия 22 июня встретится с Исландией в Волгограде.
В субботу сообщалось, что сборная Аргентины сыграла вничью с исландцами.
ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.
The @Budweiser #ManoftheMatch for #CRONGA was @lukamodric10! #WorldCup pic.twitter.com/IiyjIhxNf0— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 16 июня 2018 г.