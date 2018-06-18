Эффекты шика и пшика

Сборные Германии и Бразилии остаются фаворитами чемпионата мира, даже несмотря на неудачный старт. Подробности очередного игрового дня — в материале издания «Спорт-Экспресс», подготовленном специально для портала iz.ru.

Право на срыв

Наше вчерашнее предположение, что наиболее очевидные претенденты на футбольный трон, Германия и Бразилия, в начале чемпионата мира не впечатлят — как и французы, и аргентинцы, и португальцы с испанцами, — оказалось совершенно верным. Турнир протяженностью в месяц нереально проскочить на одном дыхании, сохраняя всё это время отличную физическую форму и не сбавляя игрового темпа. На каком-то отрезке пути к Кубку мира команду всё равно постигнет спад.

Эту закономерность нашел и обосновал еще Валерий Лобановский в 80-е годы XX века. За тридцать лет, прошедших с той поры, футбольная антропология еще не успела эволюционировать настолько основательно, чтобы изменить или опровергнуть этот постулат, подтвержденный многочисленными «полевыми испытаниями».

Мексика_1 Йозуа Кимми и Ирвинг Ломано (слева направо) в матче между сборными Германии и Мексики Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Вывод, он же выход, он же руководство к действию, был подготовлен уже тогда. Часть чемпионата нужно преодолеть за счет морально-волевых качеств игроков (как говорится, через силу) и на классе — совокупности их футбольного образования, приобретенного мастерства и соревновательного опыта. И поскольку на первом этапе соперники попроще и есть право на ошибку, идти на риск потерь логичнее в самых первых матчах, когда еще остается возможность исправить неудачи — и параллельно ускорять тот самый турнирный темп. Чтобы в решающих матчах уже не сбавлять оборотов и нестись к финишу на предельной скорости. Ведь проиграть в первом или втором туре, конечно же, безобиднее, чем в 1/4 финала.

Оттого фавориты всегда оставляют за собой право на срыв, на сбой где-нибудь на старте чемпионата. Резонно полагая, что суммы их футбольных умений всё равно хватит на то, чтобы преодолеть барьер группового этапа — даже с поражением в пассиве. И если изучить статистику самых успешных команд современности, такой подход сразу бросится в глаза. А кто им пренебрегает, то рискует получить что-нибудь вроде 1:7 в полуфинале или 0:4 в четвертьфинале.

Мексика_2 Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв в матче между сборными Германии и Мексики Фото: REUTERS/Carl Recine

Хотя, конечно, получить — не так больно, но безответно и непоправимо — можно и в группе. Таких примеров тоже достаточно. Футбол невозможно просчитать на сто процентов, он, даже математически выверенный и инженерно спланированный, всё равно останется непредсказуемым. За это миллионы людей во всем мире его и любят.

Как бразильцы лампочку вкрутили

В этой связи нет резона прямо сейчас вычеркивать Германию с Бразилией из рядов соискателей Кубка мира. Их тяжеловатая поступь в стартовых играх, их натужный футбол и слегка неуверенный вид говорят лишь о том, что они еще не обрели оптимальных кондиций. А результаты их матчей — о том, что даже такие монстры не всегда способны «по заказу» выигрывать на классе.

Хотя мы видели своими глазами: для побед, причем убедительных побед, и немцам, и бразильцам не хватило лишь точных ударов. Превосходство над Мексикой и Швейцарией было гигантским, но когда в створ летит, в лучшем случае, каждый шестой удар, как у Неймара и компании, или каждый третий, но всё — во вратаря, как у Мюллера и его партнеров, — изменить счет на табло в свою пользу крайне сложно.

Мексика_3 Вратарь Янн Зоммер (Швейцария) пропускает гол в свои ворота в матче между сборными Бразилии и Швейцарии Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

Бразильцы даже при столь низком КПД счет этот быстро открыли, причем Филиппе Коутиньо удался, пожалуй, лучший пока гол ЧМ-2018: искусным обводящим ударом со среднего расстояния он ввернул мяч в дальнюю девятку, как лампочку в торшер. С того момента и до финального свистка не покидало ощущение, что будут и еще голы в ворота Зоммера — настолько мощным был шквал бразильских атак.

Но в каких-то моментах форвардам не доставало хладнокровия, в иных — легкости в ногах и свежести мыслей. Известно же, что хорошая форма улучшает прежде всего работу головы; нет ее — появляется заторможенность реакции и медлительность в решениях. Именно это, а вовсе не дефицит мастерства — его-то у Бразилии в избытке — и помешало ей вчера зафиксировать свое преимущество в цифровом обозначении.

Мексика_4 Неймар (Бразилия) в матче между сборными Бразилии и Швейцарии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Разбирая причины относительной (ничья — нормальный результат) неудачи пятикратных чемпионов мира, нельзя не похвалить футболистов сборной Швейцарии и ее тренера боснийца Владимира Петровича. Они изучили и использовали все лазейки в бразильских построениях, все существующие слабости на каждой позиции и на каждом участке поля, благодаря чему матч не выглядел улицей с односторонним движением.

Швейцарцы нередко огрызались острыми ответными выпадами, конструктором которых выступал затейник Шакири, и гол — с его же, кстати, подачи с углового — забили отрепетированный, а не спонтанный, что лишь подчеркивает скрупулезную подготовку к игре и сопернику. Можно сказать, что Швейцария больше сделала для ничьей, чем Бразилия для победы. Потому и получилось 1:1.

Обыкновенный износ

Этот симптом первых дней чемпионатов мира тоже известен. Большие команды готовятся к турниру, а те, что пониже уровнем, — к конкретному матчу и противнику. Вот и Германия не стала тратить много времени на изучение Мексики, которую год назад разгромила на Кубке конфедераций, и закладывала тактический и физический фундамент на весь турнир. Тогда как мексиканцы все силы бросили на то, чтобы встретить чемпионов мира во всеоружии. Еще неизвестно, между прочим, как им такой подход аукнется — будут ли они настолько же исчерпывающе готовы к соперничеству с корейцами и шведами. Подобных «эффектов шика и пшика», таких вот «потемкинских деревень от футбола» на чемпионатах мира и Европы было немало. Что ж, тем любопытнее следить за развитием событий в группе F.

Мексика_7 Уго Айяла (Мексика) радуется победе в матче между сборными Германии и Мексики Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

У немецкой машины, правда, есть опасные свойства, которые стали проявляться в последние месяцы. Заключаются они в неизбежном износе «механизмов». Команда Йоахима Лёва играет в таком составе, с небольшими переменами, уже много лет.

Во-первых, это притупляет остроту ощущений и эмоций, — тем более что четыре года назад немцы достигли максимальной вершины. Во-вторых, создает порой ложное чувство идеального порядка и сыгранности, а позже, на поверку, выясняется, что футболисты слишком привыкли друг к другу и скатились в обыденность, в игровую «бытовуху». В-третьих, их всё легче и легче разобрать, предсказать и обезвредить, ведь лучше, а главное — иначе, чем всегда, они играть уже не смогут. Наконец, в-четвертых, игроки, команда и тренер банально стареют. И незаметно переступают порог былых возможностей.

Не случайно лучшим среди них в игре с Мексикой, причем безоговорочно, стал молодой Киммих, для которого еще высоко сияет солнце и широко распахнут горизонт достижений. А остальные были чем старше, тем скучнее. Конечно, мастерство никуда не денется, и плоды предтурнирной подготовки еще созреют — в следующих матчах Германия наверняка сыграет сильнее. Но положение у нее опасное. И, как знать, не увидим ли мы уже в России предел этой дивной команды и не только предпосылки, но и крайнюю необходимость ее коренного обновления.

Гарантийные талоны отменяются

В первом матче воскресного дня сборная Сербии обыграла Коста-Рику — удивительную, сводившую с ума всех на ЧМ-2014 и заметно поскучневшую, вышедшую в тираж спустя четыре года. Впрочем, и сербская команда не впечатлила. Одному из комментаторов этого матча на российском телеканале, не исключено, тайком приплачивают агенты: все 90 минут он заливался соловьем о небывалых талантах отдельных сербов, выступающих в серии А.

Но сыграли все они средне или чуть выше среднего. А в полном порядке был только опытнейший Коларов, который никогда в пиаре не нуждался. Он и забил победный гол со штрафного. Тем не менее сербская команда в целом очень интересна, и ее схватки с Бразилией и особенно Швейцарией обещают стать украшением группового этапа.

Мексика_6 В центре: Александар Коларов (Сербия) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Коста-Рики и Сербии Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

А в понедельник вступают в бой следующие соперники немцев и мексиканцев — Корея со Швецией (их игрой наконец-то причастится чемпионатом мира Нижний Новгород) и целиком группа G. На «Фиште», где в пятницу устроили светопреставление Криштиану Роналду и испанцы, сразятся Бельгия и Панама, а вечером дойдет очередь до 11-го города и 12-й арены ЧМ-2018: у подножия Родины-матери в Волгограде англичане проэкзаменуют Тунис.

Фавориты во всех трех матчах как будто очевидны: по традиции — а скорее, по инерции, — к таковым принято причислять европейцев. Наверное, в Сочи предыгровой расклад подтвердится: слишком уж мощную команду создали бельгийцы, слишком уж легковесно — и бледно на их ярко-красном фоне — смотрятся панамцы. Но в других встречах борьба, как уже повелось на нынешнем чемпионате, пойдет от ножа — можно не сомневаться. А сборная Англии, у которой в России полно поклонников, встретит очень серьезный отпор со стороны тунисцев, которые не тушуются, даже проигрывая 0:2 — такой вот у этих ребят несгибаемый характер.

Мексика_5 Болельщики во время матча между сборными Коста-Рики и Сербии Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

И хотя Кейн, Алли, Лингард, Стерлинг и другие англичане очень талантливы и чрезвычайно сильны — а многие даже считают их поколение более годным для больших успехов, чем плеяду Джеррарда-Лэмпарда, — это вовсе не означает, что победа им гарантирована. На ЧМ-2018 за такое отныне не поручится ни одна страховая компания.

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