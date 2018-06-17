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Главный тренер сборной Германии прокомментировал проигрыш мексиканцам

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Фото: REUTERS/Carl Recine
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Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что разочарован проигрышем своей команды мексиканцам. По его словам, ситуация оказалась для немцев «абсолютно ненормальной и непривычной».

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«Мы всегда выигрывали в предыдущих турнирах. Надо примириться с этим и извлечь урок для следующих игр», — цитирует наставника РЕН ТВ.

Тренер мексиканской команды Хуан Карлос Осорио в свою очередь объяснил победу своих подопечных отсутствием страха поражения.

Он также отметил, что у мексиканцев был тактический план на игру, разработанный еще полгода назад. 

Встреча сборных Германии и Мексики состоялась в рамках чемпионата мира по футболу на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 17 июня, и завершилась со счетом 0:1. Победный гол на 35-й минуте забил мексиканский нападающий Ирвинг Лосано. В следующем матче немецкие футболисты сыграют с командой Швеции 23 июня в Сочи, а мексиканцы в этот же день проведут встречу с южнокорейцами в Ростове-на-Дону.

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