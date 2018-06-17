Футболисту сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»

Футболист сборной Сербии Александр Коларов получил приз от врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

За первый гол в рамках чемпионата мира на «Самара Арене» Коларову вручили сертификат на ВАЗовский внедорожник Lada 4x4 ( «Нива»).

«Этот прекрасный гол забил футболист Коларов, и мы вручили ему приз — сертификат на Lada 4x4. Он был этому очень рад, и вся команда восприняла это с воодушевлением», — приводит слова Азарова ТАСС.

Сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики 17 июня со счетом 1:0. Победный гол сербский защитник забил на 57-й минуте матча.

Во втором туре группового этапа сборная Сербии сыграет с командой Швейцарии 22 июня в Калининграде. Заключительный матч группы Е сербы проведут 27 июня в Москве против бразильцев.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

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