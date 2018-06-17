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Сборная Сербии обыграла Коста-Рику

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча двух команд из группы E прошла 17 июня на стадионе «Самара Арена» в Самаре и завершилась со счетом 0:1.

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Победный гол на 57-й минуте забил сербский защитник Александар Коларов.

Следующую игру сборная Сербии проведет против команды Хорватии 22 июня в Калининграде. Костариканцев ожидает матч против пятикратного чемпиона мира сборной Бразилии. Встреча пройдет 22 июня в Санкт-Петербурге.

17 июня стал известен главный судья матча между сборными России и Египта (группа А). Им оказался парагваец Энрике Касерес. ЧМ-2018 по футболу стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

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