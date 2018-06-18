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Путин будет следить за ходом матча Россия–Египет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Владимир Путин не приедет на игру российской сборной по футболу в Санкт-Петербург, которая состоится во вторник, 19 июня, так как будет в Минске. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, вряд ли президент сможет посмотреть футбольный матч в прямом эфире.

«Наверное, какие-то основные моменты в новостном формате он посмотрит, будет следить за ходом матча», — предположил Песков.

В Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Египта. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

14 июня в первом матче ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии.

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