Путин будет следить за ходом матча Россия–Египет

Президент Владимир Путин не приедет на игру российской сборной по футболу в Санкт-Петербург, которая состоится во вторник, 19 июня, так как будет в Минске. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, вряд ли президент сможет посмотреть футбольный матч в прямом эфире.

«Наверное, какие-то основные моменты в новостном формате он посмотрит, будет следить за ходом матча», — предположил Песков.

В Санкт-Петербурге подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Египта. Игра начнется в 21:00 по московскому времени.

14 июня в первом матче ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии.