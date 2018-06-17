Сборные Бразилии и Швейцарии сыграли вничью в матче ЧМ-2018

Сборная Бразилия не смогла переиграть команду Швейцарии в первом матче группового этапа чемпионата мира по футболу – 2018.

Встреча соперников по группе E завершилась со счетом 1:1. Игра проходила в Ростове-на-Дону. На 20-й минуте хавбек бразильцев Филиппе Коутиньо вывел свою команду вперед, забив красивый гол из-за пределов штрафной.

На 50-й минуте швейцарец Стивен Цубер сравнял счет.

По итогам встречи лучшим игроком матча признан Коутиньо.

На матче присутствовало 43 109 человек.

Еще два соперника по группе E также провели встречу в воскресенье –– Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0.

ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

Ранее 17 июня действующий чемпион мира — сборная Германии уступила команде Мексике.