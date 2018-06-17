Болельщики засняли на видео супергол Каутиньо в матче ЧМ Бразилия-Швейцария

Болельщики, присутствующие на матче между сборными Бразилии и Швейцарии, сняли на видео великолепный гол фавбека Каутиньо.

Мяч бразилец отправил в ворота швейцарцев на 20-й минуте встречи. Игра продолжается, текущий счет 1:1. На 50-й минуте Стивен Цубер сравнял счет.

Игра проходит на стадионе в Ростове-на-Дону.

Команды являются соперниками по группе Е. Ранее 17 июня встретились еще два участника этой группы –– Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0.

ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

В воскресенье также сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) определила лучший момент третьего игрового дня ЧМ-2018.