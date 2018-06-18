Прямой эфир
Сюжет:

Акинфеев призвал болельщиков поддержать сборную России по футболу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Капитан сборной России по футболу вратарь Игорь Акинфеев призвал болельщиков и игроков объединиться во время чемпионата мира. Такое мнение он высказал на предматчевой пресс-конференции.

«Когда есть хороший результат, есть позитив, поэтому в этом плане нам полегче. Всё зависит от нас. Мы будем стараться, чтобы настроение было хорошее — как у нас, так и у болельщиков, нам надо объединиться», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Александр Головин готов к переходу в топ-клуб
Ведущие футбольные эксперты — о новом вызове в карьере лидера сборной России

Ближайший матч сборная России проведет против команды Египта 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге. Акинфеев посоветовал не концентрировать внимание на одном лишь нападающем сборной Египта Мохаммеде Салахе.

«Про одного Салаха говорить некорректно, потому что на поле 22 футболиста, всё рассудит футбол», — резюмировал капитан российской команды.

17 июня сообщалось, что выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал победу сборной России над командой Египта. Пресс-служба сборной России по футболу 17 июня сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев не сыграет против египтян. Футболист получил травму в матче с Саудовской Аравией.

При этом 16 июня Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах сыграет против России. Нападающий пропустил стартовую игру чемпионата мира против сборной Уругвая из-за травмы.

14 июня сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Художница из Петербурга нарисовала грудью портрет Салаха
Путин будет следить за ходом матча Россия–Египет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017