Акинфеев призвал болельщиков поддержать сборную России по футболу

Капитан сборной России по футболу вратарь Игорь Акинфеев призвал болельщиков и игроков объединиться во время чемпионата мира. Такое мнение он высказал на предматчевой пресс-конференции.

«Когда есть хороший результат, есть позитив, поэтому в этом плане нам полегче. Всё зависит от нас. Мы будем стараться, чтобы настроение было хорошее — как у нас, так и у болельщиков, нам надо объединиться», — приводит слова Акинфеева ТАСС.

Ближайший матч сборная России проведет против команды Египта 19 июня в 21:00 в Санкт-Петербурге. Акинфеев посоветовал не концентрировать внимание на одном лишь нападающем сборной Египта Мохаммеде Салахе.

«Про одного Салаха говорить некорректно, потому что на поле 22 футболиста, всё рассудит футбол», — резюмировал капитан российской команды.

17 июня сообщалось, что выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал победу сборной России над командой Египта. Пресс-служба сборной России по футболу 17 июня сообщила, что полузащитник Алан Дзагоев не сыграет против египтян. Футболист получил травму в матче с Саудовской Аравией.

При этом 16 июня Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах сыграет против России. Нападающий пропустил стартовую игру чемпионата мира против сборной Уругвая из-за травмы.

14 июня сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. ЧМ-2018 по футболу проходит в 11 городах России. Он стартовал 14 июня и продлится до 15 июля.

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