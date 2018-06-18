Гранквист стал лучшим игроком матча Швеция – Южная Корея на ЧМ-2018

Лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу Швеция – Южная Корея признали шведского защитника Андреаса Гранквиста, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

18 июня в матче группы F шведы победили южнокорейцев со счетом 1:0. Автором победного гола стал Гранквист, который забил пенальти на 65-й минуте. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

«Мы показали профессиональное отношение на поле... Мы команда, мы действительно боремся и готовы бегать друг за друга весь матч», — сказал капитан шведов.

Швеция не выигрывала в своих стартовых матчах чемпионатов мира с 1958 года.

В следующем матче 23 июня шведы сыграют с командой Германии в Сочи. В тот же день сборная Южной Кореи встретится с мексиканцами в Ростове-на-Дону.

33-летний Гранквист выступает за «Краснодар», однако 30 июня у него истекает контракт. После чемпионата мира защитник присоединится к шведскому «Хельсингборгу».