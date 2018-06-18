Прямой эфир
Сюжет:

Гранквист стал лучшим игроком матча Швеция – Южная Корея на ЧМ-2018

0
Фото: REUTERS/Matthew Childs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лучшим игроком матча чемпионата мира по футболу Швеция – Южная Корея признали шведского защитника Андреаса Гранквиста, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

18 июня в матче группы F шведы победили южнокорейцев со счетом 1:0. Автором победного гола стал Гранквист, который забил пенальти на 65-й минуте. Встреча проходила в Нижнем Новгороде.

Эффекты шика и пшика
О сенсационных неудачах четвертого дня чемпионата мира по футболу

«Мы показали профессиональное отношение на поле... Мы команда, мы действительно боремся и готовы бегать друг за друга весь матч», — сказал капитан шведов.

Швеция не выигрывала в своих стартовых матчах чемпионатов мира с 1958 года.

В следующем матче 23 июня шведы сыграют с командой Германии в Сочи. В тот же день сборная Южной Кореи встретится с мексиканцами в Ростове-на-Дону.

33-летний Гранквист выступает за «Краснодар», однако 30 июня у него истекает контракт. После чемпионата мира защитник присоединится к шведскому «Хельсингборгу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акинфеев призвал болельщиков поддержать сборную России по футболу
Футболисту сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017