Сборная Швеции по футболу обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0

Сборная Швеции одержала победу над сборной Южной Кореи в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.

Единственный гол через пенальти забил Андреас Гранквист. Он играет в российском клубе «Краснодар». Пенальти был назначен после использования системы видеопомощи судьям, отмечает Спорт-Экспресс.

На матче был поставлен рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде. На встрече присутствовали 42,3 тыс. человек. Вместимость стадиона — чуть больше 43 тыс. зрителей.

