Сборная Швеции по футболу обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0

Сборная Швеции одержала победу над сборной Южной Кореи в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.

Единственный гол через пенальти забил Андреас Гранквист. Он играет в российском клубе «Краснодар». Пенальти был назначен после использования системы видеопомощи судьям, отмечает Спорт-Экспресс.

На матче был поставлен рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде. На встрече присутствовали 42,3 тыс. человек. Вместимость стадиона — чуть больше 43 тыс. зрителей.

Сейчас в турнирной таблице группы F Швеция занимает первое место, на втором месте находится команда из Мексики, одержавшая победу над сборной Германии (третье место в таблице). На четвертом месте — сборная Южной Кореи.

Для сборных Швеции и Южной Кореи это была пятая встреча. Ранее шведы трижды побеждали, два раза матчи завершались ничьей.

Швеция не выигрывала в стартовых матчах чемпионата мира с 1958 года. Тогда на домашнем турнире они одержали победу над сборной Мексики со счетом 3:0. До игры с Южной Кореей на ЧМ-2018 шведы дважды завершали первые матчи мирового первенства поражением и пять раз –— ничьими.

Поражение Южной Кореи на стартовом матче стало для нее седьмым в безвыигрышной серии. В последний раз они побеждали в 2010 году в ЮАР. Тогда южнокорейцы сыграли с Грецией со счетом 2:0. После этого команда пять раз проигрывала и дважды завершала матч ничьей.