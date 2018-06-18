Сборная Швеции по футболу обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0
Сборная Швеции одержала победу над сборной Южной Кореи в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.
Единственный гол через пенальти забил Андреас Гранквист. Он играет в российском клубе «Краснодар». Пенальти был назначен после использования системы видеопомощи судьям, отмечает Спорт-Экспресс.
На матче был поставлен рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде. На встрече присутствовали 42,3 тыс. человек. Вместимость стадиона — чуть больше 43 тыс. зрителей.
A colourful crowd as always when #SWE are in town 🙌#SWEKOR pic.twitter.com/YFs1bLzpVf— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
Сейчас в турнирной таблице группы F Швеция занимает первое место, на втором месте находится команда из Мексики, одержавшая победу над сборной Германии (третье место в таблице). На четвертом месте — сборная Южной Кореи.
So, Group F after one round of fixtures...— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 18 июня 2018 г.
1) #SWE
2) #MEX
3) #GER
4) #KOR #WorldCup pic.twitter.com/GNICy1p5bo
Для сборных Швеции и Южной Кореи это была пятая встреча. Ранее шведы трижды побеждали, два раза матчи завершались ничьей.
Швеция не выигрывала в стартовых матчах чемпионата мира с 1958 года. Тогда на домашнем турнире они одержали победу над сборной Мексики со счетом 3:0. До игры с Южной Кореей на ЧМ-2018 шведы дважды завершали первые матчи мирового первенства поражением и пять раз –— ничьими.
Поражение Южной Кореи на стартовом матче стало для нее седьмым в безвыигрышной серии. В последний раз они побеждали в 2010 году в ЮАР. Тогда южнокорейцы сыграли с Грецией со счетом 2:0. После этого команда пять раз проигрывала и дважды завершала матч ничьей.