Прямой эфир

Сборная Швеции по футболу обыграла команду Южной Кореи со счетом 1:0

0
Фото: REUTERS/Ivan Alvarado
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Швеции одержала победу над сборной Южной Кореи в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде.

Единственный гол через пенальти забил Андреас Гранквист. Он играет в российском клубе «Краснодар». Пенальти был назначен после использования системы видеопомощи судьям, отмечает Спорт-Экспресс

На матче был поставлен рекорд посещаемости стадиона в Нижнем Новгороде. На встрече присутствовали 42,3 тыс. человек. Вместимость стадиона — чуть больше 43 тыс. зрителей.

Сейчас в турнирной таблице группы F Швеция занимает первое место, на втором месте находится команда из Мексики, одержавшая победу над сборной Германии (третье место в таблице). На четвертом месте — сборная Южной Кореи.

Для сборных Швеции и Южной Кореи это была пятая встреча. Ранее шведы трижды побеждали, два раза матчи завершались ничьей.

Швеция не выигрывала в стартовых матчах чемпионата мира с 1958 года. Тогда на домашнем турнире они одержали победу над сборной Мексики со счетом 3:0. До игры с Южной Кореей на ЧМ-2018 шведы дважды завершали первые матчи мирового первенства поражением и пять раз –— ничьими.

Поражение Южной Кореи на стартовом матче стало для нее седьмым в безвыигрышной серии. В последний раз они побеждали в 2010 году в ЮАР. Тогда южнокорейцы сыграли с Грецией со счетом 2:0. После этого команда пять раз проигрывала и дважды завершала матч ничьей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Энергосистема стадиона «Нижний Новгород» успешно прошла испытания
Матч Бразилия–Швейцария в Ростове стал одним из самых посещаемых

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017