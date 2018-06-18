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Матч Бразилия–Швейцария в Ростове стал одним из самых посещаемых

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Стадион «Ростов Арена» установил новый рекорд по количеству зрителей на матче — более 43 тыс. человек. Игра между сборными Швейцарии и Бразилии стала одной посещаемых на российском чемпионате мира по футболу.

На фестиваль болельщиков в Ростове-на-Дону 17 июня пришли около 67 тыс. посетителей, отмечает RostovGazeta. Матч группы E Бразилия–Швейцария завершился вничью, со счетом 1:1. 

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу открылся 14 июня и продлится по 15 июля. Ранее стало известно, что матч чемпионата мира по футболу между Марокко и Ираном посетили 62 548 зрителей, что является рекордом посещаемости стадиона «Санкт-Петербург». Предыдущий рекорд принадлежал финальному матчу Кубка конфедераций между Германией и Чили, который состоялся в 2017 году. Тогда встречу посетили 57 268 человек.

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