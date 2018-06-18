Футбол окончательно захватил Россию

Сегодня на чемпионате мира по футболу состоятся предпоследние игры первого тура группового турнира. Пока же помимо матча-открытия, в котором наша сборная разгромила Саудовскую Аравию (5:0), за последние трое суток было сыграно ещё одиннадцать матчей.

Игровой день в пятницу начался в Екатеринбурге со встречи соперников России по группе А: Уругвай победил Египет (1:0), забив гол в концовке матча. Именно с египтянами уже завтра подопечным Станислава Черчесова предстоит играть в Санкт-Петербурге. Встречу с уругвайцами пропустил главная звезда африканского коллектива Мохамед Салах, который не до конца восстановился после травмы, полученной в составе «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (1:3). Однако главный тренер египетской сборной Эктор Купер уверяет, что нападающий сыграет против россиян.

— Очевидно, что сборная Египта с Салахом и без него – это две разные команды, — поделился мнением с «Известиями» экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой. — Не сказать, что команда совсем безнадёжна без своего лидера, в обороне египтяне играли очень качественно. Но Уругвай тоже очень организован, поэтому не дал сопернику ничего создать впереди – там как раз не хватило Салаха. А южноамериканцы реализовали стандарт и победили. В любом случае, обе команды гораздо сильнее Саудовской Аравии, поэтому сборной России рано обольщаться разгромной победой в первом матче – дальше будет гораздо сложнее.

Самым ярким по вывеске матчем группового турнира стало пиренейское дерби в Сочи. На стадионе «Фишт» встретились действующие чемпионы Европы (2016) сборная Португалии и победители двух предшествующих континентальных первенств (2008, 2012), а также чемпионы мира-2010 сборная Испании. Игра оправдала все ожидания: обе команды создали немало моментов и забили на двоих шесть голов – 3:3. У португальцев хет-трик на счету главной звезды мирового футбола Криштиану Роналду. Испанцы ответили дублем Диего Косты и голом Начо.

— Восхитительный матч по самоотдаче, исполнительскому мастерству обеих команд и атмосфере на трибунах, - заявил «Известиям» работавший на игре в Сочи комментатором главный тренер «Марселя» Руди Гарсия. — Криштиану вновь продемонстрировал, что он находится в отличной форме и в нужный момент готов показать свой лучший футбол. Сравняв счёт со штрафного в конце игры, он в очередной раз показал себя настоящим лидером. Испания тоже показала характер и качественный футбол. Она дважды проигрывала, но находила в себе силы достойно ответить. Уверен, мы ещё не раз на этом турнире восхитимся обеими сборными.

Санкт-Петербург открыл для себя чемпионат мира матчем Марокко и Ирана. Судьба встречи решилась в самой концовке - на последних секундах автогол забил марокканец Азиз Буххадуз. В среду его команда встретится с Португалией, а Иран попробует дать бой Испании. В субботу в Москве на стадионе «Спартак» потеряла первые очки сборная Аргентины, сыгравшая вничью 1:1 с Исландией. Действующим вице-чемпионам мира усложнил ситуацию пенальти, незабитый лучшим игроком мира последнего десятилетия Лионелем Месси.

— Это была очень сложная игра, — сказал «Известиям» футболист сборной Исландии Биркир Бьярнасон. — Знали, насколько сильный соперник Аргентина. Нам нужно было показать хорошую командную игру и самоотдачу, сыграть на пределе своих возможностей. Думаю, нам это удалось. Безусловно, в Аргентине выделяется Месси, и мы постарались как можно надёжней сыграть против него, не дав ему свободного пространства у своей штрафной площади. Рад, что удалось добиться этого ничейного результата. Теперь нам надо развить этот успех в следующих играх.

В пятницу Исландия встретится с Нигерией, которая в Калининграде проиграла Хорватии (0:2). Балканский коллектив в четверг будет противостоять Аргентине. Сборная Франции в Казани одержала победу над Австралией (2:1). Победный гол, забитый Полем Погба, судьи засчитали с помощью системы автоматического определения взятия ворот.

— Этот чемпионат мира показывает правильность данной системы, — рассказал «Известиям» экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев. — Судьи быстро разобрались и приняли правильное решение, не затормозив игру. Конечно, могут быть ошибки и при просмотре повторов — за всем не уследишь. Но уверен, что теперь количество ошибок значительно снизится. Очень хорошо, что их удалось избежать в матче Франции и Австралии, которые показали равную игру, и любое неправильное решение могло поставить под сомнение справедливость результата.

В другом матче группы в Саранске сборная Перу проиграла Дании (0:1). Один из моментов не реализовал форвард московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан, а его партнёр по команде Кристиан Куэва не забил пенальти.

— И сам Фарфан, и вся сборная Перу провели качественный матч, — поделился мнением с «Известиями» главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин. — Они создали много моментов, ярко играли в атаке и, уверен, не разочаровали ни своих болельщиков, ни зрителей из других стран, пришедших на стадион в Саранске. У Перу было всё в этом матче хорошо кроме реализации моментов. Когда создаёшь много возможностей у чужих ворот, но не используешь их, часто следует расплата. Но у перуанцев виден потенциал для будущих побед, поэтому списывать их со счетов в борьбе за выход из группы нельзя.

Следующий матч Перу сыграет против Франции, а Дания – против Австралии. Обе встречи пройдут в четверг. В воскресенье Сербия обыграла Коста-Рику (1:0), а в центральными матче дня действующий чемпион мира – сборная Германии – сенсационно уступила Мексики (0:1). Единственный гол на 35-й минуте забил полузащитник голландского ПСВ Ирвинг Лосано.

— Мексика во все времена является непростым соперником, поэтому неудивительно, что Германии тяжело дался этот матч, — сказал «Известиям» знаменитый немецкий футболист Андреас Бреме. — Уверен, что мексиканцы преподнесли не последнюю сенсацию на этом ЧМ. Германия же способна реабилитироваться в играх со Швецией и Южной Кореей. Этих соперников не стоит недооценивать.

Соперники Германии и Мексики по группе сыграют сегодня в Нижнем Новгороде. Также в Сочи сойдутся Бельгия и Панама, а в Волгограде – Англия и Тунис. Завершится первый тур завтра матчами Колумбия – Япония в Саранске и Польша – Сенегал в Москве. В этот же день в Петербурге Россия и Египет дадут старт второму туру.

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