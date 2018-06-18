В первом матче группового этапа чемпионата мира сборная России крупно обыграла Саудовскую Аравию — 5:0. Эта игра стала для многих преодолением и показателем силы воли. До старта мундиаля на игроков, тренерский штаб и сборную в целом обрушился шквал критики, команда была под серьезным давлением и мало кто верил в удачный расклад. За несколько дней до матча к общественности обратился один из лидеров национальной команды Артем Дзюба. Форвард призвал объединиться вокруг сборной и поверить в команду. В итоге, в том числе и с помощью гола Артема, сборная России устроила настоящий праздник болельщикам уже первой игрой. Дзюба стал одним из главных героев встречи. Он вышел на замену лишь на 70-й минуте и фактически первым же касанием отправил мяч в сетку ворот противника, увеличив счет до 3:0.

Путь Артема к чемпионату мира был непростым. В первой части прошедшего сезона Дзюба редко выходил на поле в составе «Зенита» и перестал вызываться в сборную. К зимнему перерыву в чемпионате стало понятно, что наставник питерской команды Роберто Манчини не рассчитывает на форварда, ему нужно было искать новую команду. В итоге Артем принял решение пойти в аренду в скромный тульский «Арсенал», где он с шестью голами и двумя голевыми передачами стал самым результативным игроком второй части сезона. Благодаря своим показателям Дзюба вернулся в сборную, за которую не играл больше года.

После разгрома Саудовской Аравии Артем дал интервью «Известиям». 30-летний форвард рассказал об эмоциях от своего гола и дальнейших перспективах команды.

— Что вы почувствовали в первые секунды после забитого года?

— Это было что-то неописуемое. Перед моим глазами просто пронеслась вся моя футбольная жизнь. Я реализовал ту мечту, которая была у меня в голове самого детства. Помню, как еще мальчишкой смотрел чемпионат мира 1998 года, который проходил во Франции, и еще тогда подумал о том, что было бы здорово забить на таком крупном турнире. Получается, я мечтал об этом 20 лет. Поэтому я безумно счастлив. Тем более что я давно не играл в сборной. Накопилось, очень хотел отличиться.

— После гола вы подбежали к главному тренеру сборной Станиславу Черчесову, и он отдал вам честь, что означал этот жест?

— Я показывал, что должен быть на поле, играть, и тренер, видимо, обозначил, что понял меня. Для меня это был приятный жест с его стороны. Сидя на скамейке запасных, я очень ждал своего шанса и надеялся, что Станислав Черчесов выпустит меня на поле.

— Теперь уже точно можно сказать, что весь путь, который вы проделали весной с арендой в тульский «Арсенал», был пройден не напрасно?

— Конечно, и вообще я очень благодарен «Арсеналу». Это команда поверила в меня и по настоящему поддержала в трудную минуту. Для меня эта аренда был просто глотком свежего воздуха. В Туле мне дали возможность заняться моим любимым делом — играть в футбол и проявлять свои лучшие качества. Хочется еще раз сказать спасибо этой команде. А сейчас я просто счастлив, что нахожусь в сборной на домашнем чемпионате мира.

— Не будет ли после такой победы недооценки соперников в дальнейшем?

— Все ребята, конечно, рады тому, что нам удалось сделать. Но каждый здраво смотрит на вещи и понимает, что мы только в самом начале пути. Теперь все мысли о следующей игре с Египтом.

— Сборная Египта, кажется, куда более серьезный соперник, чем Саудовская Аравия...

— Согласен, Египет, затем Уругвай — соперники с каждым разом всё сильнее и сильнее. Хотя, может быть, в этом плане даже лучше, что движение такое поступательное. Нам будет проще приспособиться и подготовиться к каждой следующей игре.

— Команда в первом матче сыграла здорово, а вот болельщиков было слышно плохо...

— Могут, конечно, болеть и сильнее, но всё равно атмосфера была отличная. Мы очень довольны тем, как нас поддержали. Это была только первая игра. Уверен, что с каждым последующим матчем болельщики будут всё громче и громче. Но вообще всё было очень атмосферно: музыка, выход команд на поле, гимны. Это очень заряжало и давало эмоций.

— Не было ощущения, что находитесь не в России?

— Нет, мы чувствовали, что мы именно у нас дома, на родной земле, и это придавало нам дополнительных сил.

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