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Радостные прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сейсмологи зафиксировали в мексиканской столице Мехико землетрясение искусственной природы в момент, когда сборная страны забила гол в ворота действующего чемпиона мира — команды Германии. 

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«Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, оно произошло из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики», — говорится в сообщении сети мониторинга землетрясений SIMMSA, которое цитирует «РИА Новости»

Отмечается, что колебания земли зафиксировали два датчика в городе.  Также искусственное землетрясение зафиксировали в Чили. 

По данным агентства, 17 июня только на центральной площади Мехико собралось около 75 тыс. человек, которые смотрели трансляцию матча с Германией, который завершился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Встреча команд состоялась на московском стадионе «Лужники».

После поражения главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что разочарован таким итогом.

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