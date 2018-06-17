Радостные прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике

Сейсмологи зафиксировали в мексиканской столице Мехико землетрясение искусственной природы в момент, когда сборная страны забила гол в ворота действующего чемпиона мира — команды Германии.

«Землетрясение, зафиксированное в Мехико, имело искусственную природу. Возможно, оно произошло из-за массовых прыжков во время гола сборной Мексики», — говорится в сообщении сети мониторинга землетрясений SIMMSA, которое цитирует «РИА Новости».

Отмечается, что колебания земли зафиксировали два датчика в городе. Также искусственное землетрясение зафиксировали в Чили.

По данным агентства, 17 июня только на центральной площади Мехико собралось около 75 тыс. человек, которые смотрели трансляцию матча с Германией, который завершился со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Встреча команд состоялась на московском стадионе «Лужники».

После поражения главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что разочарован таким итогом.