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Приехавший на ЧМ-2018 на тракторе немецкий фанат похвалил дороги в России

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Немецкий болельщик Гурберт Вирт, приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу на тракторе, остался доволен качеством дорог. Он преодолел более 2,5 тыс. км от Форххайма до Москвы.

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«Никаких проблем с российскими дорогами у меня не возникло. Их можно сравнить с немецкими», — цитирует болельщика ТАСС.

Вирт рассказал, что его в пути пять раз останавливали полицейские, но исключительно для того, чтобы сфотографироваться. Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев вручил ему билет на матч Германия–Мексика, который состоится в воскресенье, 17 июня, на стадионе «Лужники».

Ранее букмекеры назвали немецких футболистов наиболее вероятными претендентами на победу в ЧМ-2018. Германия четыре раза становилась триумфатором на турнире. Сборная также является трехкратным чемпионом Европы. Кроме того, год назад немцы победили в проходившем в России Кубке конфедераций.

Победу немцам предрек и легендарный футболист, а ныне главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

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