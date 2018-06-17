Приехавший на ЧМ-2018 на тракторе немецкий фанат похвалил дороги в России

Немецкий болельщик Гурберт Вирт, приехавший в Россию на чемпионат мира по футболу на тракторе, остался доволен качеством дорог. Он преодолел более 2,5 тыс. км от Форххайма до Москвы.

«Никаких проблем с российскими дорогами у меня не возникло. Их можно сравнить с немецкими», — цитирует болельщика ТАСС.

Вирт рассказал, что его в пути пять раз останавливали полицейские, но исключительно для того, чтобы сфотографироваться. Глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев вручил ему билет на матч Германия–Мексика, который состоится в воскресенье, 17 июня, на стадионе «Лужники».

Ранее букмекеры назвали немецких футболистов наиболее вероятными претендентами на победу в ЧМ-2018. Германия четыре раза становилась триумфатором на турнире. Сборная также является трехкратным чемпионом Европы. Кроме того, год назад немцы победили в проходившем в России Кубке конфедераций.

Победу немцам предрек и легендарный футболист, а ныне главный тренер английского клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.