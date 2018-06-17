Калининградские власти помогут нигерийским болельщикам вернуться в Москву

Группе нигерийских болельщиков, которые приезжали в Калининград на матч и не оформили билеты на обратную дорогу в Москву, окажут помощь власти региона.

«Всех нигерийцев, вынужденных остаться в Калининграде, разместили в гостиницах. Сейчас решается вопрос их отправки в Москву самолетами», — цитирует сообщение пресс-службы области «РИА Новости».

Отмечается, что болельщики не оформили бесплатных билетов на обратную дорогу, несмотря на предупреждение.

Для поездки в Калининградскую область, которая является анклавом, окруженным другими странами, граждане других стран должны иметь визу для проезда по территории стран ЕС.

16 июня сборная Хорватии со счетом 2:0 обыграла команду Нигерии. Мундиаль проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

13 июня сообщалось, что нигерийские болельщики хотят принести живую курицу на матч чемпионата мира по футболу в Калининграде, где сыграет их сборная, рассказал министр по культуре и туризму области Андрей Ермак. Чиновник пояснил, что птица считается талисманом в этой африканской стране.