Двухэтажные поезда Москва–Калининград начнут курсировать в 2018 году

Двухэтажные фирменные поезда появятся на маршруте Москва-Калининград после согласования вопроса с Литвой, по чьей территории проходит сообщение с российским анклавом. Об этом стало известно в субботу, 16 июня.

«Планируем в этом году. Запуск таких поездов даст дополнительный комфорт пассажирам», – сообщила ТАСС министр развития инфраструктуры Калининградской области Елена Дятлова.

Поскольку область окружена зарубежными странами сообщение будет проходить по территории Литвы, поэтому вопрос обновления железнодорожного состава на данный момент согласовывается с Вильнюсом.

Двухэтажные поезда оснащены новым видом вагонов в России, в котором для увеличения пассажировместимости устроены два салона для пассажиров — один над другим. Для их строительства используются экологически чистые материалы.

Кроме обычных удобств, включающих кондиционер и биотуалеты, в таких поездах есть Wi-Fi.

16 марта стало известно, что двухэтажный фирменный поезд появится на маршруте Ижевск–Москва.