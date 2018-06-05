Прямой эфир

Более 100 народных дипломатов из ЕС отправились в Россию на «Поезде дружбы»

0
Фото: Depositphotos/zhudifeng
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около сотни представителей гражданского общества ФРГ и других европейских стран отправились из Берлина в Москву на «Поезде дружбы». Об этом сообщили организаторы акции — НКО Druschba Global e.V. («Дружба»).

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей организации, цель акции — развитие общественной дипломатии и сближение россиян и европейцев. Иностранные гости проведут в стране 10 дней, посетят разные регионы и проникнутся атмосферой предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Жители многих стран хотели бы, чтобы Путин был их президентом»
Глава банка «Интеза» Антонио Фаллико — о необходимости отмены санкций против России и ловушке Трампа

«Это самые обычные люди, представители абсолютно разных слоев общества. Едут не только жители ФРГ, но еще и австрийцы, шведы, поляки», — рассказал представитель организаторов Константин Эрмиш. Общее число пассажиров поезда составляет 110 человек.

В НКО уточнили, что поездку этих людей никто не финансирует и пассажиры сами оплачивают билеты, ночлег и питание.

Это уже третий крупный проект «Дружбы». В 2016 году организация запустила автопробег в Россию, к нему присоединилось около 235 жителей ФРГ. Через год в аналогичной акции приняли участие уже 343 человека из 16 стран.

Ранее федеральный канцлер  Германии Ангела Меркель призналась в разговоре с бывшем президентом США Бараком Обамой, что была вынуждена идти на четвертый срок, чтобы противодействовать новому американскому лидеру Дональду Трампу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия и НАТО обсудили пути снижения напряженности в Европе
Канцлер Австрии назвал США ненадежным партнером для Европы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017