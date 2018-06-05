Более 100 народных дипломатов из ЕС отправились в Россию на «Поезде дружбы»

Около сотни представителей гражданского общества ФРГ и других европейских стран отправились из Берлина в Москву на «Поезде дружбы». Об этом сообщили организаторы акции — НКО Druschba Global e.V. («Дружба»).

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей организации, цель акции — развитие общественной дипломатии и сближение россиян и европейцев. Иностранные гости проведут в стране 10 дней, посетят разные регионы и проникнутся атмосферой предстоящего чемпионата мира по футболу.

«Это самые обычные люди, представители абсолютно разных слоев общества. Едут не только жители ФРГ, но еще и австрийцы, шведы, поляки», — рассказал представитель организаторов Константин Эрмиш. Общее число пассажиров поезда составляет 110 человек.

В НКО уточнили, что поездку этих людей никто не финансирует и пассажиры сами оплачивают билеты, ночлег и питание.

Это уже третий крупный проект «Дружбы». В 2016 году организация запустила автопробег в Россию, к нему присоединилось около 235 жителей ФРГ. Через год в аналогичной акции приняли участие уже 343 человека из 16 стран.

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