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Канцлер Австрии назвал США ненадежным партнером для Европы

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Hans Punz
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Канцлер Австрии Себастьян Курц считает, что Европа может все меньше полагаться на США и призвал страны ЕС сохранять единство. Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

«США становятся все более и более ненадежными для нас. Самое важное - Европа должна оставаться единой», — приводит «РИА Новости» заявление австрийского лидера.

По мнению Курца, решение Великобритании выйти из состава Евросоюза было «ужасным», однако он полагает, что Лондон пошел на такой шаг из-за миграционного кризиса в Европе.

17 мая президент США Дональд Трамп призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от поддержки проекта газопровода «Северный поток – 2» и активизировать переговоры по новому торговому соглашению между Соединенными Штатами и Евросоюзом во избежание введения пошлин на сталь и алюминий. В ответ министр экономики Германии отметил, что США совершают нападки на «Северный поток – 2», чтобы нарастить собственный экспорт газа, и призвал Вашингтон быть готовым к тому, что ЕС поставит во главу угла собственные экономические интересы.

Кроме того, американский лидер заявил, что Евросоюз плохо относится к США как торговому партнеру и из-за этого страна находится в ужасном положении.

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