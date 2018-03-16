Двухэтажный поезд появится на маршруте Ижевск–Москва

Двухэтажный фирменный поезд появится на маршруте Ижевск–Москва. Об этом сегодня, 16 марта, на коллегии Миндортранса Республики Удмуртия заявил начальник Ижевского региона ГЖД Александр Лапшин.

К концу 2018 года планируется обновить фирменный поезд, следующий маршрутом Ижевск–Москва. Обновление подразумевает собой замену привычных одноэтажных вагонов на двухэтажные, сообщает ИА «Сусанин».

Александр Лапшин сообщил, что состав фирменного поезда будет состоять полностью из вагонов этого типа. Также он добавил, что подобные поезда имеются на маршрутах, следующих до Казани, Москвы и Сочи.

На данный момент идет подготовка к реализации проекта: готовят базу, а также коллектив, который будет обслуживать и ремонтировать этот поезд.