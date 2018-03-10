Китай испытал высокоскоростной поезд «Фусин»

В Пекине прошли испытания высокоскоростного поезда «Фусин» длиной 415 м. Поезд развивает скорость до 350 км/ч, передает ТАСС со ссылкой на сообщение китайской железнодорожной корпорации CRRC Tangshan.

Отмечается, что тестирование подобного состава было проведено впервые,. Длина нового высокоскоростного поезда в два раза превышает стандартную длину таких составов. «Фусин» состоит из 16 вагонов и сможет перевозить более 1,1 тыс. пассажиров одновременно.

Перед отправкой в массовое производство будет проведено 28 предварительных тестов. Особенностью нового состава также является пониженное энергопотребление и более длинный срок службы.

Ранее инженеры разработали инновационную модель гиперзвукового пассажирского лайнера, который способен разогнаться до 6 тыс. км/ч.