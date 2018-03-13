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Первый поезд «Ласточка» отправился из Москвы в Иваново

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Первый поезд «Ласточка» отправился из Москвы в Иваново с Курского вокзала столицы. Состав тронулся в 07:07 мск и прибудет в пункт назначения в 10:48, передает ТАСС.

Согласно материалам РЖД, время в пути сокращено почти вдвое по сравнению с обычным поездом — с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты. Поезд будет курсировать ежедневно.

Билеты на новый маршрут будут продаваться по фиксированной цене. Стоимость билета базового класса — 459 рублей. Эконом класса — 503 рубля, бизнес-класса — 1501 рубль. Тарифы будут действовать с 13 марта по 12 мая 2018 года. С 13 мая 2018 года конечная стоимость проезда для пассажиров в поездах «Ласточка» на маршруте Москва — Иваново будет осуществляться в рамках динамического ценообразования. Помимо прочего, будет действовать система скидок для различных категорий населения (например, для пассажиров в возрасте до 21 года скидка составит 60 %, а для пассажиров в возрасте от 60 лет — скидка 50 %.

Поезд «Ласточка», разработанный немецким Siemens на платформе Desiro, предназначен для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах России. Электропоезд развивает максимальную скорость 160 км/ч и может эксплуатироваться при температуре от +40 до -40 градусов. Курсирующие в нескольких регионах России «Ласточки» изначально были выбраны для пассажирских перевозок в период зимней Олимпиады-2014 в Сочи.

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