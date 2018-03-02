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«Сапсаны» из Петербурга в Нижний Новгород сохранят направление после ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Высокоскоростные поезда «Сапсан», запущенные по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород к чемпионату мира по футболу – 2018, сохранятся и после завершения спортивного турнира. Об этом сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

«РЖД в преддверии чемпионата мира по футболу возобновляют движение высокоскоростного поезда «Сапсан» на участке Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. Это для нас знаковое событие», — приводит слова Пегова ТАСС.

Он также добавил, что поезда «Стриж» и «Ласточка» продолжат курсировать по маршруту Москва – Нижний Новгород.

Высокоскоростные поезда «Сапсан» стали курсировать по железным дорогам России в декабре 2009 года. На сегодняшний день в парке РЖД имеется 16 таких поездов, они следуют по маршруту Москва–Санкт-Петербург.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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