Прямой эфир

Энергосистема стадиона «Нижний Новгород» успешно прошла испытания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Энергетические системы стадиона «Нижний Новгород» и фан-зоны в городе успешно прошли многочисленные испытания. Об этом стали известно на итоговом заседании энергоштаба Нижегородской области. В частности, было подтверждено, что мощности выдержат двойное увеличение нагрузки.

Кроме того, в дни ЧМ-2018 на объектах дежурят рабочие бригады. В случае технологических нарушений они переключат стадион и фан-зону на резервные источники в кратчайшие сроки.

Как сказал глава регионального энергоштаба, и.о. вице-губернатора Нижегородской области Александр Байер, слова которого приводит ИА «НьюсНН», главным испытанием для энергосистемы стадиона будет первый матч ЧМ-2018, который состоится в Нижнем Новгороде уже сегодня. 

Тем временем, в городе действует режим технологической тишины, в соответствии с которым приостановлены все плановые работы. Кроме того, ведется усиленный контроль за состоянием инженерных коммуникаций и энергетической инфраструктуры.

Отметим, что на стадионе в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей группового этапа ЧМ-2018, матч 1/8 финала и матч 1/4 финала. Первая игра состоится сегодня. На поле встретятся сборные Швеции и Южной Кореи.

Сегодня же в Сочи сразятся Бельгия и Панама, а в Волгограде — Англия и Тунис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке в фан-зоне ЧМ-2018
Приехавший на ЧМ-2018 на тракторе немецкий фанат похвалил дороги в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017