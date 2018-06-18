Энергосистема стадиона «Нижний Новгород» успешно прошла испытания

Энергетические системы стадиона «Нижний Новгород» и фан-зоны в городе успешно прошли многочисленные испытания. Об этом стали известно на итоговом заседании энергоштаба Нижегородской области. В частности, было подтверждено, что мощности выдержат двойное увеличение нагрузки.

Кроме того, в дни ЧМ-2018 на объектах дежурят рабочие бригады. В случае технологических нарушений они переключат стадион и фан-зону на резервные источники в кратчайшие сроки.

Как сказал глава регионального энергоштаба, и.о. вице-губернатора Нижегородской области Александр Байер, слова которого приводит ИА «НьюсНН», главным испытанием для энергосистемы стадиона будет первый матч ЧМ-2018, который состоится в Нижнем Новгороде уже сегодня.

Тем временем, в городе действует режим технологической тишины, в соответствии с которым приостановлены все плановые работы. Кроме того, ведется усиленный контроль за состоянием инженерных коммуникаций и энергетической инфраструктуры.

Отметим, что на стадионе в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей группового этапа ЧМ-2018, матч 1/8 финала и матч 1/4 финала. Первая игра состоится сегодня. На поле встретятся сборные Швеции и Южной Кореи.

Сегодня же в Сочи сразятся Бельгия и Панама, а в Волгограде — Англия и Тунис.