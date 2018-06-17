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Мексиканский болельщик сделал предложение своей девушке в фан-зоне ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке в фан-зоне в Москве после победы национальной команды над сборной Германии на чемпионате мира по футболу.

Видео трогательного момента опубликовано на странице телеканала ESPN в Twitter. 

На кадрах видно, как молодой человек встал на одно колено в окружении других мексиканских болельщиков и попросил «руки и сердца» у своей спутницы. Девушка согласилась.

17 июня сборная Мексики сенсационно обыграла действующих чемпионов мира — команду Германии со счетом 1:0. Таким образом мексиканцы возглавили группу F, набрав три очка.

Фан-зона работает в Москве с 10 июня. Она расположена на Воробьевых горах.

Ранее сообщалось, что мексиканский болельщик отправил на ЧМ в Россию свою картонную копию, так как не смог приехать на мундиаль из-за запрета супруги.

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