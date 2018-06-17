Прямой эфир
Сюжет:

Выдра Гарри из Сочи предсказал победу России в матче с Египтом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге

«Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз — в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны», — приводит «РИА Новости» слова заместителя директора ООО «Сочинский аквариум» Жанны Зазиной.

Пушистые провидцы: животные, обладающие даром предсказания
Пушистые провидцы: животные, обладающие даром предсказания
2 февраля в Северной Америке отмечают День сурка

В матче открытия ЧМ-2018 сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. 16 июня Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах сыграет против России.

Традиция предсказаний животными результатов футбольных матчей широко распространилась в мире после 2010 года.

В ходе чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году осьминог Пауль стал настоящей звездой. Именно он угадал победителя турнира, предсказав, что заветный кубок после финала поднимет сборная Испании.

В России результаты матчей ЧМ-2018 уже предсказывали эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер с ВДНХ, енот Нафаня из иркутского зоосада и многие другие.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Салах сыграет против сборной России в матче чемпионата мира по футболу
Нападающего сборной Египта Салаха оставили в запасе для матча с россиянами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017