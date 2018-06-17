Выдра Гарри из Сочи предсказал победу России в матче с Египтом

Выдра Гарри, проживающий в аквариуме в Сочи, предсказал победу сборной России над командой Египта в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге

«Гарри настроен очень патриотично. Второй раз подряд он предсказывает победу сборной России, в этот раз — в матче против команды Египта. Гарри выбрал мячик с триколором нашей страны», — приводит «РИА Новости» слова заместителя директора ООО «Сочинский аквариум» Жанны Зазиной.

В матче открытия ЧМ-2018 сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. 16 июня Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах сыграет против России.

Традиция предсказаний животными результатов футбольных матчей широко распространилась в мире после 2010 года.

В ходе чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 году осьминог Пауль стал настоящей звездой. Именно он угадал победителя турнира, предсказав, что заветный кубок после финала поднимет сборная Испании.

В России результаты матчей ЧМ-2018 уже предсказывали эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер с ВДНХ, енот Нафаня из иркутского зоосада и многие другие.

ЧМ-2018 по футболу стартовал в РФ 14 июня и продлится до 15 июля. Турнир проходит в 11 российских городах.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter