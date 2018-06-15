Нападающего сборной Египта Салаха оставили в запасе для матча с россиянами

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах остался в запасе на матче с командой Уругвая, чтобы гарантированно сыграть с хозяевами чемпионата мира — сборной России. Об этом сообщил главной тренер египтян Эктор Купер.

Наставник пояснил, что решение об участии игрока принимает тренерский штаб, учитывая медицинское заключение. При этом игрока могут оставить в запасе, если есть риск, что он может получить осложнение из-за травмы.

«Сегодня мы решили не выпускать его на поле, чтобы гарантированно рассчитывать на него в матче со сборной России», — приводит «РИА Новости» комментарий Купера. Тренер подчеркнул, что Салах — очень важный игрок для команды Египта и он может многое принести в игру.

Мохаммед Салах получил травму в финале Лиги чемпионов 26 мая против испанского «Реала». Он повредил плечо при столкновении с защитником команды противников Серхио Рамосом. Из-за травмы нападающий пропустил первый матч своей команды на ЧМ-2018. Египет уступил Уругваю со счетом 0:1.