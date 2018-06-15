Путин пропустит следующий матч сборной РФ с Египтом

Президент России Владимир Путин не сможет присутствовать на матче между сборными РФ и Египта в Санкт-Петербурге из-за поездки в Минск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает радиостанция «Говорит Москва» в день встречи команд —19 июня — российский лидер будет участвовать в заседании Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России.

Ранее официальный представитель Кремля сообщил, что после сокрушительной победы российской сборной на матче открытия ЧМ в московских «Лужниках» Путин позвонил главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову и поздравил его. При этом президент отметил, что главные игры для россиян еще впереди, передает телеканал «360».

Сборная России разгромила футболистов из Саудовской Аравии на первом матче мундиаля 14 июня. Встреча завершилась со счетом 5:0. 19 июня российские футболисты сыграют с командой Египта в Санкт-Петербурге, а 25 июня встретятся в Самаре со сборной Уругвая.