Салах сыграет против сборной России в матче чемпионата мира по футболу
Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах сыграет против России во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.
«Он был готов к игре с Уругваем, но тренер не захотел рисковать», — приводит текст сообщения ЕФА Daily Express.
Салах получил травму 26 мая в финале Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу». Из-за травмы нападающий пропустил первый матч своей команды на ЧМ-2018. Египет уступил Уругваю со счетом 0:1.
Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах РФ. Сборные Уругвая и Египта попали в группу «А» вместе с командами России и Саудовской Аравии.
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