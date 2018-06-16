Салах сыграет против сборной России в матче чемпионата мира по футболу

Египетская футбольная ассоциация (ЕФА) объявила, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах сыграет против России во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу.

Игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

«Он был готов к игре с Уругваем, но тренер не захотел рисковать», — приводит текст сообщения ЕФА Daily Express.

Салах получил травму 26 мая в финале Лиги чемпионов, в котором «Ливерпуль» уступил мадридскому «Реалу». Из-за травмы нападающий пропустил первый матч своей команды на ЧМ-2018. Египет уступил Уругваю со счетом 0:1.

Чемпионат мира по футболу стартовал 14 июня и продлится до 15 июля в 11 городах РФ. Сборные Уругвая и Египта попали в группу «А» вместе с командами России и Саудовской Аравии.

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