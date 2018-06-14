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Журналист подарил форварду сборной Египта Салаху валенки

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Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Журналист из Екатеринбурга подарил форварду сборной Египта Мохамеду Салаху валенки. Презент вручили главному тренеру команды Эктору Куперу на пресс-конференции в преддверии матча с Уругваем.

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«В связи с тем, что на Урале даже летом довольно холодно, мы решили подарить Мохаммеду Салаху валенки. Пускай он не мерзнет и бережет свои техничные ноги», — отметил корреспондент.

Он подчеркнул, что валенки 46 размера, поэтому их можно надевать на бутсы, сообщает сайт kp.ru.

В свою очередь, Купер поблагодарил журналиста за подарок, отметив, что его футболисты не боятся холода. Им даже комфортней тренироваться в таких условиях.

Аргентинский специалист добавил, что Мохамед Салах полностью восстановился от травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, и сыграет в матче против Уругвая.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборные Уругвая и Египта попали в группу А вместе с командами России и Саудовской Аравии.

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