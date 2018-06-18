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В подмосковных банях открыли спортбары для болельщиков ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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В банях Подмосковья открыли спортбары для болельщиков ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства потребительского рынка и услуг.

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По словам главы ведомства Владимира Посаженникова, подмосковные бани активно поддержали чемпионат мира по футболу установкой экранов для просмотра матчей и организацией зон отдыха. В частности, в Реутовских банях открыли спортбар, где в каждой кабинке для отдыха установили большой телевизор и телефон для того, чтобы у болельщиков была возможность сделать заказ, не отрываясь от просмотра, пишет сетевое издание m24.ru.

Аналогичные зоны обустроили в банях Подольска, в городских округах Рошаль и Дзержинский. Для посетителей доступны прохладительные напитки и закуски. Посаженников отметил, что для болельщиков также предусмотрены скидки и специальные акции.

Чемпионат мира по футболу 2018 года стартовал в России 14 июня и продлится до 15 июля. Столичный парк «Сокольники» объявил о скидках на посещение музеев и экспозиций парка для болельщиков ЧМ-2018.

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