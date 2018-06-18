Прямой эфир
Сюжет:

Болельщики смогут посетить экскурсии в московском метро со скидкой

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года смогут посетить экскурсии в московском метро со скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

При предъявлении паспорта болельщика при покупке билета на экскурсии по станциям московского метро и МЦК цена для туристов будет снижена. В ходе экскурсий участникам расскажут об интересных фактах московской подземки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Экскурсии проводятся на русском и английском языках. Как отметили в пресс-службе метро, большинство экскурсантов – иностранцы. В каждую группу входит до 15 человек, что позволяет не только ознакомиться со специальной программой, но и задать гиду свои вопросы. Первые экскурсии посетили уже больше 50 человек. Продлятся они до 15 июля — до завершения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Скидки по паспорту болельщика можно получить и на посещение экспозиций и музеев столичного парка «Сокольники» до окончания ЧМ-2018.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сотни специальных экскурсий для болельщиков ЧМ-2018 организуют в Москве
Кафе в московских парках предоставят скидки болельщикам ЧМ-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017