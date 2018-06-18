Болельщики смогут посетить экскурсии в московском метро со скидкой

Болельщики чемпионата мира по футболу 2018 года смогут посетить экскурсии в московском метро со скидкой. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

При предъявлении паспорта болельщика при покупке билета на экскурсии по станциям московского метро и МЦК цена для туристов будет снижена. В ходе экскурсий участникам расскажут об интересных фактах московской подземки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Экскурсии проводятся на русском и английском языках. Как отметили в пресс-службе метро, большинство экскурсантов – иностранцы. В каждую группу входит до 15 человек, что позволяет не только ознакомиться со специальной программой, но и задать гиду свои вопросы. Первые экскурсии посетили уже больше 50 человек. Продлятся они до 15 июля — до завершения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Скидки по паспорту болельщика можно получить и на посещение экспозиций и музеев столичного парка «Сокольники» до окончания ЧМ-2018.