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Болельщикам посоветовали приходить на матч Россия–Египет заранее

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российский футбольный союз (РФС) посоветовал болельщикам приходить на матч ЧМ-2018 между сборными России и Египта заранее, чтобы не потерять время в очередях и не пропустить начало игры. Встреча состоится 19 июня в Санкт-Петербурге в 21:00 мск.

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«Настоятельно не рекомендуем вам приходить с большими сумками, воздержитесь от проноса еды, жидкостей и селфи-палок. Вероятнее всего, их придется сдавать в камеру хранения, что приведет к потере времени после окончания матча», — говорится в сообщении на сайте РФС. В ведомстве отметили, что перед игрой для любителей футбола будут организованы различные активности. 

РФС напомнил болельщикам о предметах и веществах, которые нельзя проносить на стадион. Под запретом — оружие, пиротехника, красящие вещества, алкоголь и любые другие напитки в стеклянной таре (а также в пластиковой объемом более полулитра), пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистская символика. На стадионы нельзя будет пронести вувузелы, лазерные устройства, фонари и любые громоздкие предметы.

Сборные России и Египта проведут матч второго тура группы А. По итогам первого тура чемпионата россияне, разгромившие команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, лидируют в группе с тремя очками. Сборная Египта в первой встрече проиграла команде Уругвая со счетом 0:1 и находится на третьей строчке в таблице.

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