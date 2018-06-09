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МВД разработало инструкции для иностранных болельщиков ЧМ-2018

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министерство внутренних дел РФ направило в посольства стран – участниц ЧМ-2018 инструкции для болельщиков на время проведения футбольного турнира. Памятки должны помочь иностранцам избежать проблем с полицией.

Так, в инструкции прописан список предметов, запрещенных на стадионах ЧМ. Под запретом — оружие, пиротехника, красящие вещества, алкоголь и любые другие напитки в стеклянной таре (а также в пластиковой объемом более полулитра), пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистская символика. На стадионы нельзя будет пронести вувузелы, лазерные устройства, фонари и любые громоздкие предметы.

На матч также не пропустят животных, за исключением собак-проводников в намордниках. За нарушения предусмотрены большие штрафы от 3 до 10 тыс. рублей. Кроме того, любители футбола рискуют пропустить остаток чемпионата мира. При повторном нарушении иностранцев могут выдворить из страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В первом матче турнира россияне сыграют со сборной Саудовской Аравии. Встреча пройдет 14 июня на столичном стадионе «Лужники».

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