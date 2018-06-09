Глава президиума Верховного народного собрания КНДР посетит ЧМ-2018

Председатель северокорейского президиума Верховного народного собрания (ВНС) Ким Ён Нам станет гостем предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

«Председатель президиума ВНС КНДР Ким Ён Нам скоро нанесет визит в Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года», — агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в период чемпионата мира по футболу в России ожидается приезд большого числа глав иностранных государств и высокопоставленных гостей. Открытие мирового турнира посетит и российский лидер Владимир Путин.