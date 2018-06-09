В ДНР заявили о готовности отразить наступление ВСУ перед ЧМ-2018

Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил «Известиям», что в преддверии чемпионата мира по футболу на территории самопровозглашенных республик усилилась диверсионная активность.

По его словам, сейчас на территории ДНР действительно существуют повышенные риски масштабных провокаций с украинской стороны, в связи с чем военные Донбасса находятся в полной боевой готовности.

«Нам бы этого совершенно не хотелось, но если Киев начнет наступление, армия ДНР полностью готова отразить любые атаки», — сказал Басурин.

Подготовка к отражению возможной атаки ВСУ ведется и на основе разведданных, пояснил «Известиям» источник в военных кругах ДНР.

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Донбасс готовится к обороне