Рекорд посещаемости арены «Санкт-Петербург» установлен на матче Россия–Египет

На матче групповой стадии чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта был установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Сообщается, что встречу 19 июня посетили 64 468 болельщиков. Предыдущий рекорд — 62 548 болельщиков — был установлен в матче между сборными Ирана и Марокко 15 июня, сообщает «РИА Новости».

Сборная России обыграла команду Египта на чемпионате мира по футболу. Вторая встреча группового этапа турнира в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

Таким образом, россияне впервые в новейшей истории страны вышли в плей-офф мирового первенства. Последний раз из группы на мундиале выходила сборная СССР в 1986 году.