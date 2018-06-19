Прямой эфир
Сюжет:

Рекорд посещаемости арены «Санкт-Петербург» установлен на матче Россия–Египет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На матче групповой стадии чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта был установлен рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.

Сообщается, что встречу 19 июня посетили 64 468 болельщиков. Предыдущий рекорд — 62 548 болельщиков — был установлен в матче между сборными Ирана и Марокко 15 июня, сообщает «РИА Новости».

Сборная России обыграла команду Египта на чемпионате мира по футболу. Вторая встреча группового этапа турнира в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1.

Таким образом, россияне впервые в новейшей истории страны вышли в плей-офф мирового первенства. Последний раз из группы на мундиале выходила сборная СССР в 1986 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянин Черышев признан лучшим игроком матча против Египта на ЧМ-2018
Сборная России забила два гола в ворота Египта на ЧМ-2018 за две минуты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017