Сборная России забила два гола в ворота команды Египта на чемпионате мира по футболу за две минуты.

Полузащитник Денис Черышев удвоил преимущество россиян на 59-й минуте матча. Спустя две минуты нападающий Артем Дзюба довел счет до крупного.

На 73-й минуте египтяне заработали пенальти, который реализовал форвард Мохаммед Салах.

Первый гол в матче на 47-й минуте в свои ворота забил защитник египетской сборной Ахмед Фатхи.

Живущий в Эрмитаже кот Ахилл ранее предсказал победу российской команды по итогам встречи.

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