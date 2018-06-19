В Москве закрыты станции метро «Университет» и «Воробьевы горы»

В Москве временно закрыты станции метро «Университет» и «Воробьевы горы», которые находятся рядом с зоной болельщиков ФИФА, где организуются видеотрансляции матчей.

Поезда проезжают их без остановки. «Приносим извинения», — сообщается на странице метрополитена в социальной сети Twitter.

В фан-зоне на Воробьевых горах собралось более 60 тыс. человек. В настоящий момент там проходит матч Россия–Египет. Сотрудникам Росгвардии даже пришлось ограничить проход зрителей, передает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что матч открытия чемпионата мира по футболу Россия – Саудовская Аравия посмотрели более 18 млн зрителей только в РФ. Тогда встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.